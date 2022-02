Noten-Check : Koné kommt in Bielefeld bei den Borussia-Fans besser weg

Interaktiv Mönchengladbach Breel Embolo und Nico Elvedi waren bei Arminia Bielefeld laut den Lesernoten die schwächsten Borussen. Darüber hinaus weicht die Einzelkritik unserer Redaktion besonders bei einem Gladbacher erheblich von den Bewertungen der Fans ab. Der Noten-Check zum 1:1.

Die knapp bessere Benotung fängt bereits bei Torwart Yann Sommer an, der den Gladbachern in Bielefeld am Ende das Unentschieden festhielt. Für seine Leistung hat er von unserer Redaktion eine glatte 2 bekommen, von den Leserinnen und Lesern der „Rheinischen Post“ erhielt Sommer eine 1,79, also eine 2+. Dafür haben wir Alassane Plea mit einer 2 besser gesehen als die Fans, von denen der Franzose, der mit einem sehenswerten Flugkopfball den Ausgleich erzielte und darüber hinaus auch spielerisch überzeugte, eine 2,32 (2-) bekam.