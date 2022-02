Nächste 0:3-Niederlage : Borussias U23 droht Abstiegskampf - Profi Bennetts enttäuscht

Der Puffer, den Borussias U23 noch auf die Abstiegsränge hat, trügt. Die Konkurrenz hat zum Teil deutlich weniger Spiele absolviert. Gegen Rot-Weiß Oberhausen sah Enrique Lofolomo Gelb-Rot, Profi-Leihgabe Keanan Bennetts enttäuschte.

Die Situation für Borussias U23 in der Regionalliga West verschärft sich weiter. Auch beim 0:3 gegen Rot-Weiß Oberhausen gab es am Samstag wieder keine Punkte. Sieben Zähler groß ist das Polster auf die Abstiegsplätze, die Konkurrenz hat jedoch bis zu drei Spiele weniger absolviert. Oberhausen übernahm von der ersten Minute an die Spielkontrolle, kam früh zu ein paar Offensivaktionen, denen allerdings die letzte Schärfe fehlte. Bei der Überlegenheit blieb es, doch die Borussen zeigten sich in der Defensivarbeit deutlich entschlossener als am Mittwoch gegen Düsseldorf.