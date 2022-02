Borussias Trainer Hütter zum Eberl-Rücktritt : „Mich hat es nicht mehr überrascht“

Mönchengladbach Am Donnerstag nahm Borussias Trainer Adi Hütter erstmals Stellung zum Rücktritt des langjährigen Sportdirektors Max Eberl. Er sprach dabei von seiner Reaktion, als er im Herbst erstmals von dessen Abschiedsgedanken erfuhr, und von einem Mannschaftsabend in der vergangenen Woche.

Sechs Tage nach der emotionalen Pressekonferenz, auf der Max Eberl seinen Abschied von Borussia Mönchengladbach verkündete, nahm Adi Hütter am Donnerstag erstmals seit dieser Bekanntgabe wieder auf dem Podium des Presseraums im Borussia-Park Platz. Und natürlich musste Gladbachs Trainer längst nicht nur Fragen zum bevorstehenden Gegner Arminia Bielefeld beantworten. Das Eberl-Aus stand zunächst klar im Fokus.

„Für mich war es zum jetzigen Zeitpunkt keine Überraschung mehr. Als ich Ende September, Anfang Oktober vom Vorstand benachrichtigt wurde und mir auch Max dies in seinem Büro gesagt hat, war es für mich allerdings ein absoluter Nackenschlag, das muss ich ganz klar sagen“, erklärte Hütter. Natürlich habe der Manager in Gladbach eine sehr wichtige Rolle eingenommen und Eberl sei auch ein zusätzlicher Faktor gewesen, im vergangenen Sommer zur Borussia zu kommen. „Deswegen musste ich die Nachricht damals im ersten Moment auch erstmal verdauen. Aber grundsätzlich ist der Verein auch weiterhin gut aufgestellt“, sagte Hütter.

Parallelen zwischen seinem letzten Jahr bei Eintracht Frankfurt, als Hütter wichtige Ansprechpartner in der sportlichen Führung verlor, und der jetzigen Situation in Gladbach sieht der Österreicher allerdings nicht. „Ich glaube, dass man diese beiden Sachen nicht miteinander vergleichen kann. In Frankfurt war ich drei Jahre, als ich meine Wechsel-Entscheidung getroffen habe, hier bin ich grade sieben Monate. Das ist eine ganz andere Konstellation. Wir sind zudem in einer schwierigen Situation, aus der wir herauskommen müssen“, sagte Hütter.

Er spüre die Unterstützung und Rückendeckung vom gesamten Verein, fügte Hütter hinzu, der aufgrund der schwachen Ergebnisse selbst in die Kritik geraten war. „Ich habe in Steffen Korell, Rainer Bonhof, Hans Meyer und Stephan Schippers viele Leute um mich herum, die mich sehr gut unterstützen. Wir alle rücken noch enger zusammen. Max war sicherlich derjenige, der sportlich den Hut aufgehabt hat. Trotzdem hat hinter ihm ein Team gearbeitet. Die Strukturen und alle anderen handelnden Personen sind immer noch da. Deswegen müssen wir die Verantwortung auch auf mehrere Schultern verteilen.“ Es gehe aber nun auch nicht um seine Person, sondern alleine um den Verein. „Und da sind wir jetzt in der Verantwortung, in Bielefeld zu punkten“, sagte Hütter.

Um das zu schaffen, musste der Trainer in den vergangenen Tagen auch dafür sorgen, dass die Mannschaft die überraschende Nachricht ihres Sportdirektors gut verarbeitet. „Es gibt viele Spieler, die schon sehr lange mit Max Eberl zusammengearbeitet haben. Natürlich kann man da nicht zur Tagesordnung übergehen, und wir haben schon versucht, die Mannschaft in den vergangenen Tagen auf vieles vorzubereiten. Denn jetzt stehen für uns in Bielefeld und gegen Augsburg zwei sehr wichtige Spiele an“, sagte Hütter. Wichtig sei ein gemeinsamer Mannschaftsabend am vergangenen Freitag gewesen.