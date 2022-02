Mittelfeldspieler hat Corona : Was Borussias Trainer zu Kramers Ausfall sagt

Foto: dpa/Marius Becker 30 Bilder Die besten Sprüche von Gladbachs Christoph Kramer

Bielefeld Christoph Kramer und Manu Koné sollten eigentlich Borussias Doppelsechs in Bielefeld bilden. Doch beim wichtigen Spiel im Abstiegskampf musste Adi Hütter wieder einmal improvisieren. Welche Kramer-Qualitäten der Trainer besonders vermisste.

Borussia Mönchengladbach hat im Abstiegskampf-Duell bei Arminia Bielefeld erneut auf einen wichtigen Profi verzichten müssen: Christoph Kramer fehlte wegen einer Corona-Infektion. Trainer Adi Hütter konnte damit nach dem Abgang von Denis Zakaria nicht auf seine Wunsch-Doppelsechs setzen, die neben Kramer aus Manu Koné bestanden hätte.

Wie sehr der Ausfall seine ursprünglichen Pläne durchkreuzt hatte? „Sehr“, sagte Hütter nach dem 1:1 in Bielefeld. „Christoph Kramer hat uns als absoluter Führungsspieler und als Kommunikator auf dem Platz in dieser Situation gefehlt.“ Immerhin blieb genug Zeit, um an einem alternativen Plan zu arbeiten. „Seit Donnerstag haben wir gewusst, dass er Corona hat und nicht auflaufen kann. Wir haben uns deshalb entschieden, mit Flo Neuhaus auf der Sechs neben Manu Koné zu spielen. Lasso Plea kam dafür in die Mannschaft“, sagte Hütter. Plea traf in Bielefeld zum wichtigen Ausgleich.

Foto: dpa/Friso Gentsch 14 Bilder Bielefeld - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

Für Kramer setzt sich damit eine ärgerliche Ausfall-Odyssee fort. Von Mitte Oktober bis Mitte Dezember laborierte der 30-Jährige an einer hartnäckigen Oberschenkelzerrung. Kurz vor Weihnachten feierte Kramer sein Comeback, stand zum Rückrundenauftakt beim FC Bayern zum ersten und bislang einzigen Mal gemeinsam mit Koné in der Startelf, wurde in den folgenden Spielen jedoch von einer langwierigen Erkältung außer Gefecht gesetzt. Nun verschiebt sich Kramers Rückkehr erneut. „Vielleicht ist er im Heimspiel gegen Augsburg wieder mit dabei“, zeigte sich Hütter zuversichtlich.

Lesen Sie auch Reaktionen nach dem 1:1 : Borussen sind sich einig bei den Defiziten in Bielefeld