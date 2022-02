„Putin, du Arschloch“ : Fortuna-Fans skandieren gegen Russlands Präsidenten

Die Fortuna-Flagge hängt zusammen mit der Nationalflagge der Ukraine vor dem Gästeblock. Foto: RP/Wolff/Christof Wolff

Düsseldorf/Regensburg Der Krieg Russlands gegen die Ukraine lässt den Menschen auch in Deutschland keine Ruhe. Die Fans von Fortuna Düsseldorf haben am Sonntag klar Stellung bezogen. Während des Auswärtsspiels der eigenen Mannschaft skandierten sie lautstark gegen Wladimir Putin.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Welt. So sind bei einer der größten Demonstrationen der jüngeren deutschen Geschichte in Berlin mehr als Hunderttausend Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach am Sonntag von einer Teilnehmerzahl im unteren sechsstelligen Bereich, die Veranstalter sprachen von einer halben Million Teilnehmern.

Und auch der Fußball setzte in den vergangenen Tagen immer wieder Zeichen und solidarisierte sich mit den Menschen in der Ukraine. In der Bundesliga gab es vor den Spielen eine Schweigeminute, der FC Schalke 04 hatte das Emblem seines Trikotsponsors „Gazprom“ von den eigenen Jerseys entfernen lassen. Auch im Fanshop sind keine Fanartikel mit dem Logo mehr erhältlich.

Am Sonntag in Regensburg bezogen auch die Fans von Fortuna Düsseldorf klar Stellung. Vor und während der Partie wurde in Sprechchören lautstark Russlands Präsident Wladimir Putin beschimpft. „Putin, du Arschloch“, hallte es immer wieder aus dem Gästeblock, der mit 400 Auswärtsfans gefüllt war. Zudem prangerte an einem Zaun die Fortuna-Fahne neben der Nationalflagge der Ukraine.

Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune hatte sich bereits vor der Partie kritisch zu der Situation in der Ukraine geäußert. „Wir sind auch nur Menschen, natürlich beschäftigt uns diese Thematik“, sagt Trainer Daniel Thioune auf Nachfrage unserer Redaktion. „Ich finde vieles davon, was aktuell passiert, sehr brutal. Freiheit und körperliche Unversehrtheit sollten als höchstes Gebot gewahrt werden. Wir haben gesellschaftspolitisch eine riesige Herausforderung vor uns. Deshalb finde ich die Vorkommnisse dort sehr befremdlich. Wenn Krieg entsteht, gibt es nur Verlierer. Kein Mensch braucht ihn.“

In dieser Saison sorgten die Düsseldorfer Fans schon einmal für Schlagzeilen. Während eines Auswärtsspiels in Dresden Ende November skandierten die angereisten Zuschauer aus Düsseldorf lautstark „Sachsen, lasst euch impfen!“, und spielten damit auf die Corona-Situation im Freistaat an. Sachsen hatte zu diesem Zeitpunkt mit 57,9 Prozent die niedrigste Impfquote deutschlandweit und mit 960,7 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz.

(pab)