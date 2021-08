DFB-Pokal 2021/22 : Bayer 04 trifft in der zweiten Runde auf den KSC

Bayer 04 trifft in der zweiten Runde auf den KSC

Bayers Kapitän Lukas Hradecky (r.) begrüßt in der ersten Pokalrunde den Spielführer von Lok Leipzig im Spielertunnel. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Leverkusen Der Werksklub bekommt es Ende Oktober im Pokal mit dem Zweitligisten Karlsruher SC zu tun. Das hat die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau ergeben.

Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe hat dem Werksklub für die zweite Runde des DFB-Pokals ein Heimspiel in der BayArena beschert. Er loste die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und dem aktuellen Tabellensechsten der Zweiten Liga, dem Karlsruher SC aus.

Das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs datiert aus dem Jahr 2017. Erst in der Verlängerung hatten sich die Rheinländer beim damaligen Drittligisten entscheidend abgesetzt – damals in der ersten Pokalrunde. Der Endstand lautete 3:0 aus Sicht des Werksklubs.

In dieser Saison schaffte Bayer 04 das Weiterkommen in der Auftaktrunde durch einen souveränen 3:0-Erfolg beim Regionalligisten 1. FC Lokomotive Leipzig. In der Liga ist die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane nach drei absolvierten Partien (zwei Siege, ein Remis) ebenfalls noch ungeschlagen. Der KSC qualifizierte sich durch ein 4:1 bei den Sportfreunden Lotte für die zweite Runde.