FC Augsburg im Gegnercheck : Weinzierls Mannschaft schwächelt in der Offensive

Augsburgs Trainer Markus Weinzierl hat von seiner Mannschaft bislang noch kein Tor in dieser Saison gesehen. Foto: dpa/Arne Dedert

Leverkusen Noch nie hat Augsburg in der Bundesliga gegen Leverkusen gewonnen – und die bisherigen Leistungen der Fuggerstädter geben wenig Anlass, an einer Fortsetzung dieser Serie am Samstag zu zweifeln.

Die Mannschaft Der FC Augsburg hat sich für das zentrale Mittelfeld zwei U21-Europameister gegönnt. Niklas Dorsch ist der Königstransfer von Sportdirektor Stefan Reuter, der an die KAA Gent rund sieben Millionen Euro für den 23-Jährigen überwies. Von Hertha BSC ausgeliehen wurde Arne Maier, im Gegenzug wechselte Rechtsaußen Marco Richter zum blau-weißen Hauptstadtklub. Das war es aber auch schon mit namhaften Veränderungen bei den von Markus Weinzierl trainierten Fuggerstädtern. Die weiteren Zugänge kamen aus der eigenen Reserve (Lukas Petkov und Tim Civeja), der U19 von Bayern München (Lasse Günther) und der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim (Daniel Klein). Ein prominenter Abgang ist noch Rani Khedira. Der Bruder von Sami Khedira spielt jetzt für Union Berlin. Gegen die Werkself nicht mitwirken können Mittelfeldspieler Jan Moravek, Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw (beide Adduktoren) und Defensivmann Tobias Strobl (Bänderverletzung). Die Angreifer Alfred Finnbogason (Knöchelverletzung) und Sergio Cordova (muskuläre Probleme) fielen zuletzt aus und sind am Samstag maximal Kandidaten für einen Joker-Einsatz.

Die Form Bislang läuft es nicht bei den Augsburgern, die als einziges Team der Bundesliga noch kein Tor erzielt haben. Zum Auftakt setzte es gegen Hoffenheim ein 0:4, beim torlosen Remis in Frankfurt präsentierte sich Weinzierls Mannschaft zumindest defensiv stabil. Der Coach forderte von seinen Spielern unlängst aber, mutiger nach vorne zu spielen. Vor allem das kreieren von klaren Torchancen klappt bei den Augsburgern bislang noch überhaupt nicht.