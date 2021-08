Europa-League-Auslosung : Bayer 04 trifft auf Celtic, Real Betis und Budapest

Die Werkself beim Torjubel. Foto: Jörg Schüler/Bayer 04 Leverkusen/Jörg Schüler

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen bekommt es in der Gruppe G der Europa League mit Celtic Glasgow, Betis Sevilla und Ferencvaros Budapest zu tun. Das hat die Auslosung der Gruppen am Freitagmittag in Istanbul ergeben.

Bayers neuer Trainer Gerardo Seoane hatte bereits im Vorfeld der Auslosung seine Vorfreude auf den Wettbewerb zum Ausdruck gebracht. „Die Europa League ist immer eine tolle Reise, verschiedene Länder und verschiedene Spielkulturen kennenzulernen und sich mit ihnen zu messen“, sagte der 42-Jährige. Er werde in der kommenden Länderspielpause schon damit beginnen, Informationen über die Gegner unter anderem per Videostudium zu sammeln. „In der Bundesliga kennt man sich und hat bereits ein gewisses Bild voneinander, aber europäisch ist es immer mehr Arbeit, die Mannschaften besser kennenzulernen.“

Foto: AFP/OZAN KOSE Infos Das sind die Gruppen der Europa League

Wie die Auslosung am Freitagmittag in Istanbul ergab, trifft der Werksklub in der Gruppe G auf Celtic Glasgow (Schottland), Betis Sevilla (Spanien) und Ferencváros Budapest (Ungarn). Vergangene Saison war für Bayer 04 bereits in der Zwischenrunde Endstation – ausgerechnet gegen das zu dem Zeitpunkt noch von Seoane gecoachte Team der Young Boys aus Bern.

Der zweite deutsche Vertreter, Eintracht Frankfurt, spielte zuletzt in der Saison 2019/20 in der Europa League. Damals schafften es die Hessen bis ins Achtelfinale, im Jahr zuvor war ihnen der Halbfinaleinzug gelungen. In der kommenden Europa-League-Spielzeit bekommt es die von Oliver Glasner trainierte Eintracht in der Gruppe D mit Olympiakos Piräus (Griechenland), Fenerbahce Istanbul (Türkei) und Royal Antwerpen (Belgien) zu tun.

