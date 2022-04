Dritte Runde des Deutschlandpokals : Fechter des Rheydter TV verlieren gegen Bayer Leverkusen

Fechten Das Herrendegen-Team des Rheydter TV ist nach einer 31:45-Niederlage gegen TSV Bayer Leverkusen in der dritten Runde des Deutschlandpokals ausgeschieden. Nun richtet sich der Blick des RTV auf die Deutsche Meisterschaft.

Seit Anfang März stand Jonas Bähren, Degenfechter beim Rheydter TV, schon nicht mehr aktiv auf der Bahn. Zu sehr ist der 26-Jährige aktuell in seinen Job und sein Studium in Düsseldorf eingebunden. „Das ist nicht optimal, leider habe ich momentan kaum Zeit, um zum Training zu gehen“, erklärt Bähren. Wahrlich nicht die beste Vorbereitung für die dritte Runde im Deutschlandpokal, in der es für die Rheydter am Montagabend ausgerechnet gegen den extrem starken TSV Bayer Leverkusen ging. „Leverkusen ist Olympia-Stützpunkt. Da war uns schon im Vorfeld klar, dass es ein ganz schwieriges Duell wird“, so Bähren weiter.