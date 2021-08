Slapstick in Augsburg : Bayer 04 gewinnt kurioses Spiel beim FCA mit 4:1

Augsburg Die Werkself bleibt auch im dritten Bundesliga-Spiel unter Neu-Coach Gerardo Seoane ungeschlagen. Am Samstag setzte sich Bayer Leverkusen auch dank zweier Eigentore der Hausherren mit 4:1 (2:1) beim FC Augsburg durch.

Mit vier Punkten aus den ersten beiden Partien hatten die Rheinländer einen guten Saisonstart hingelegt. Vor allem der in der Höhe überraschend deutliche 4:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach hatte für Aufsehen gesorgt. Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane sah verständlicherweise keinen Anlass, etwas zu verändern und schickte beim FC Augsburg dieselbe Elf wie in der Vorwoche ins Rennen. Der erneut für die A-Nationalmannschaft nominierte Florian Wirtz nahm ebenso wie der vor wenigen Tagen vom FC Toulouse verpflichtete Flügelangreifer Amine Adli zunächst auf der Ersatzbank Platz.

Die in ihren weißen Auswärtstrikots angetretenen Leverkusener erwischten auch ohne die beiden Top-Talente einen Traumstart – allerdings mit gütiger Mithilfe der Fuggerstädter. Nachdem Patrik Schick den Ball an Felix Uduokhai vorbeigespitzelt hatte, traf der zur Hilfe geeilte FCA-Linksverteidiger Iago den Ball dermaßen unglücklich, dass er seinen eigenen Keeper Rafal Gikiewicz per Lupfer aus 15 Metern schlug – 1:0 für die Werkself (3.). Schon gegen Gladbach waren die Leverkusener in derselben Spielminute ähnlich kurios in Führung gegangen.