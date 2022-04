Werkself bleibt stabil : Trainer Seoane lobt Bayers Zusammenhalt gegen Berlin

Leverkusen Der 2:1-Sieg gegen den abstiegsbedrohten Hauptstadtklub Hertha BSC war Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane zufolge ein Beleg für starken Teamgeist. Sein Pendant Felix Magath vermisste hingegen bei seinem Team Einsatzbereitschaft.

Die Mimik von Felix Magath ist bisweilen schwer zu deuten. Nach dem 1:2 gegen Bayer Leverkusen sah der Trainer von Hertha BSC aber eindeutig unzufrieden aus. Die Niederlage hat dem 68-Jährigen seinen Einstand auf der Bank der Berliner verhagelt – und das liegt nicht nur am Ergebnis. „Wir haben in der ersten Halbzeit zu wenig Kampf ins Spiel gebracht und waren zu passiv. Dann haben wir versucht mitzuspielen, was schiefgehen musste. Denn Bayer ist selbstverständlich die bessere Mannschaft.“