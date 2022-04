„Histörchen“ – die etwas andere Gegnervorschau : Als ein Sieg beim KSC Auftrieb für den Aufstieg gab

Oliver Fink und Maximilian Beister jubeln. Foto: dpa/Uli Deck

Serie Düsseldorf Am Sonntagmittag gastiert Fortuna beim Karlsruher SC. War der KSC früher noch ein echter Angstgegner, liegen die Badener den Düsseldorfer im neuen Jahrtausend recht gut. Einmal gab ein Erfolg in Karlsruhe sogar eine echte Initialzündung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Götz

Die letzte Länderspielpause der Saison liegt hinter Fortuna. Zeit für den Saisonendspurt. Am Sonntag (13.30 Uhr) geht die Reise zum Karlsruher SC. Der KSC belegt momentan den neunten Platz der Zweiten Liga – mehr Mittelmaß geht nicht. Der Zug nach oben ist längst abgefahren und auch nach unten müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn noch etwas schiefgehen würde.

Bereits seit November 2018 spielt der KSC auf einer Baustelle, da das altehrwürdige Wildparkstadion sich nur langsam zu einer schmucken Arena entwickelt. Anfang der Woche gab es bei der Demontage eines provisorischen Flutlichtmastes sogar einen kleinen Schmorbrand. Sinnbildlich für den KSC 2022 – alles ist weder Fisch noch Fleisch.

1909 wurden die Badener – damals noch als FC Phönix Karlsruhe – deutscher Fußballmeister. Lang ist das her. Erst nach der Fusion des FC Phönix und des VfB Mühlenburg (1952) machte der neuentstandene Verein, der Karlsruher Sport-Club, wieder von sich Reden. 1955 und 1956 holten der KSC den DFB-Pokal an den Rhein, um dann in ein überregionales Schattendasein zu verfallen.

Erst in den Neunzigerjahren hoffte man endlich wieder auf die Rückkehr erfolgreicher Zeiten. Der KSC brachte reihenweise Talente zum Vorschein (unter anderem Kahn, Scholl, Sternkopf), spielte im UEFA-Cup und erlebte dabei auch das „Wunder vom Wildpark“. Nach einer Hinspiel-Niederlage fertigten sie den FC Valencia mit 7:0 ab und schrieben Geschichte. 1997 erreichten sie erneut das DFB-Pokal-Endspiel – nach einem 2:0-Halbfinalerfolg über Fortuna. Zum Titel reichte es jedoch nicht. Seither sind die Badener Wanderer zwischen den Ligen und damit irgendwie auf den Spuren der Düsseldorfer Fortuna.

Das Hinspiel: Am 23. Oktober des vergangenen Jahres erlebten 22.458 Fans in der Düsseldorfer Arena ein längst vergessenes Gefühl – sie durften live dabei sein, wie Fortuna ein Meisterschaftsheimspiel gewinnt. Sieht man vom 1:0-Heimsieg gegen die Würzburger Kickers (26.09.2020) ab, war es der erste Heim-Dreier vor Publikum seit dem 22. Dezember 2019.

Foto: AFP/RALPH ORLOWSKI 64 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

Und endlich passte einmal (fast) alles bei den Düsseldorfern. Fortuna war von Beginn an hellwach und nutzte eine der ersten Chancen zum Torerfolg. Bedanken durften sich bei Ex-Zwote-Kicker Phillip Heise, der tatkräftig mithalf (Eigentor 10.). „Wie du mir, so ich dir“, dachte sich Ao Tanaka, dem zwar kein Eigentor unterlief, der aber den Schuss von Marvin Wanitzek so unglücklich abfälschte, dass er unhaltbar im eigenen Tor einschlug (22.).

Nach der Halbzeit bewahrheitete sich dann die alte Regel, dass aller guten Dinge drei sind. Nach einem Eckball landete der Ball zunächst an der Latte, dann am Pfosten, ehe sich Christoph Klarer der Sache annahm und das 2:1 erzielte (51.). Die Entscheidung zugunsten der Fortuna fiel elf Minuten später durch eine mustergültige Co-Produktion. Der nur so vor Spielwitz sprudelnde Kristoffer Peterson bediente Khaled Narey perfekt und der Scorer-König der Fortuna schloss problemlos zum hochverdienten 3:1.Endergebnis ab.

Auswärtsbilanz: Karlsruhe zählt zu den deutschen Städten, die im Jahresmittel die meisten Sonnenstunden verbuchen können. Doch in Erstligazeiten erwischte Fortuna fast nur sportliche Regentage in Karlsruhe. Und so kann man Fortunas mysteriös anmutende Statistik auch nicht richtig erklären. Zwischen 1966 und 1997 traten die Rot-Weißen zwölfmal im Wildparkstadion an und gewannen nur ein einziges Mal (1991). Sieben Niederlagen zeugen von einer desaströsen Auswärtsbilanz, die derer vier Unentschieden auch nicht nachhaltig schönen können (Torverhältnis 15:22). Entsprechend kam es nicht sonderlich überraschend, dass auch die erste Zweitliga-Partie 1998, in schöner Tradition versemmelt wurde (1:3).

Im neuen Jahrtausend folgte die Kehrtwende. Plötzlich lief es wie am Schnürchen und der KSC mutierte vom Angst- zum Lieblingsgegner. Erklang das Badnerlied vor Anpfiff, wirkte es wie die Klänge einer Zauberflöte auf Fortuna. Plötzlich war F95 nicht mehr zu schlagen. Zwar fand die Serie der Remis-Spiele ihre Fortsetzung, weitere fünfmal teilten sich die Teams die Punkte, doch gab es auch drei Siege zu feiern. Acht Auswärtsspiele ohne Niederlage in der drittgrößten Stadt Baden-Württembergs sprechen nun eine ganz andere Sprache.

Foto: dpa/Stefan Puchner 26 Bilder Diese Verträge laufen aus

Bitter war hingegen 1996 das Ausscheiden im DFB Pokal. Trainer Aleksandar Ristic trat mit einer Defensivtaktik an, die einem Halbfinale nicht würdig war. Warum die Trainer-Legende damals so mutlos in das Spiel ging, bleibt wohl für immer sein Geheimnis. Galliger war hingegen das Team von 1980, das mit 5:3 in Karlsruhe die Oberhand behielt. Der Lohn war der spätere DFB-Pokalsieg unter Trainer Otto Rehhagel.

Das Spiel der Spiele: In der Saison 2011/12 hatten die Flingerer eine nahezu perfekte Vorrunde gespielt. Doch zu Beginn der Rückserie steckte der Teufel im Detail. Auch nach sechs Rückrundenspielen waren die Rot-Weißen noch sieglos. Höchste Eisenbahn eine Trendwende zu bewerkstelligen – da kam das Spiel beim KSC gerade recht.

Am 3. März 2012 erwischte Fortuna einen wahren Sahnetag. Was auch immer die Mannschaft versuchte, es gelang. Nach zehn Minuten ließ Oliver Fink den stattlichen Anhang der Düsseldorfer erstmals jubeln. Bereits sechs Minuten später erhöhte Maximilian Beister auf 2:0. Auch nach dem Wechsel zauberte Fortuna Konterfußball der Extraklasse auf das satte Grün und belohnte sich mit weiteren Toren durch Ken Ilsö (49.), Sascha Rösler (53.) und „Lumpi“ Lambertz (76.). Der 5:0-Erfolg löste im Anschluss sämtliche Bremsen und Fortunas Weg zurück in die Bundesliga war nicht mehr zu stoppen.

Was Hoffnung macht: Was wäre das für ein historischer Start für das neue Trainerteam geworden, wenn da nicht diese lästige Nachspielzeit wäre. Gleich zweimal hintereinander hat sich Fortuna in der Spielzeitverlängerung um die Früchte ihrer Arbeit gebracht. Konzentration bis zum Abpfiff – eine Baustelle, die die Übungsleiter um Trainer Daniel Thioune möglicherweise in der Länderspielpause abgearbeitet haben.