„Man benötigt auch andere Qualitäten" : Welchen Mangel der KSC-Trainer bei Fortuna festgemacht hat

14 Bilder Das sagen die Fortunen zum Remis beim KSC

Karlsruhe/Düsseldorf Nach dem 2:2 in Karlsruhe lobte Christian Eichner die Fortuna. Allerdings attestierte ihr der KSC-Trainer zwischen den Zeilen fehlende Qualität in einem gewissen Punkt. Welcher das seiner Meinung nach ist.

Christian Eichner begann mit einem Lob. „Fortuna ist eine Mannschaft mit einer unfassbar großen Qualität“, sagte der Trainer des Karlsruher SC nach dem 2:2 am Sonntag. Während Daniel Thioune seine Enttäuschung über das Unentschieden nicht verbergen konnte und nur etwas mehr als eine halbe Minute für die Analyse benötigte, holte sein zufriedener Amtskollege weit aus. Er führte Fortuna als Beispiel dafür an, „was es heißt, Pässe richtig zu spielen, auf den richtigen Fuß, und schon die übernächste Aktion im Kopf zu haben“.

Ohne Hintergedanken hätte der 39-Jährige darüber allerdings kaum doziert, und so ergänzte er: „Diese Mannschaften und diese Spieler haben dann manchmal wahrscheinlich die Schwierigkeit, dass diese Liga noch ein paar andere Attribute zu bieten hat.“ Konkret ging es dem Chefcoach des KSC um Anpassungsfähigkeit, die sein Team an den Tag gelegt und sich so zurück in die Partie gekämpft hatte. Wobei zur ganzen Wahrheit gehört, dass sich die Badener ohne den kapitalen Aussetzer von Innenverteidiger Jordy de Wijs vor dem Strafstoß vermutlich nicht so leichtgetan hätten, Fortuna ihre Führung abzuluchsen.

„Man benötigt auch andere Qualitäten. Diese Liga erfordert bei allen wunderbaren Spielzügen, bei allen wunderbaren Systemwechseln ab und zu mal, dass ich mich anpasse“, sagte Eichner ungeachtet dessen. „Das hat meine Mannschaft in der zweiten Hälfte dahingehend gemacht, dass wir es einen Ticken einfacher gehalten haben.“ Die Karlsruher agierten fortan vermehrt mit langen Bällen, weil Fortuna in der starken ersten Hälfte defensiv so gut wie nichts zugelassen und die Begegnung dominiert hatte. „Das ist nicht immer schön“, betonte Eichner, aber „brutal unangenehm zu verteidigen. Und über diese Aktionen sind wir zurück ins Spiel gekommen.“

Unrecht hatte er nicht, denn von Beginn des zweiten Abschnitts an begann das Blatt, sich zu wenden – obwohl Fortuna trotz der gelobten Anpassungsgabe des KSC die Partie lange Zeit noch im Griff behielt. Jedenfalls traten die Hausherren offensiv deutlich mehr in Erscheinung, was die erste große Chance durch Jerome Gondorf und der Distanzschuss von Marvin Wanitzek untermauerten. „In der ersten halben Stunde standen wir zu tief und die Fortuna war spielbestimmend. Wir wollten aus dieser Situation umschalten“, sagte Eichner.