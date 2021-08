Letztes „Puzzleteil“ gefunden : Bayer 04 sticht bei Amine Adli die Topklubs aus

Bayers neues Offensivjuwel Amine Adli im Spiel des FC Toulouse gegen AC Ajaccio. Foto: imago images/PanoramiC/Philippe LECOEUR via www.imago-images.de

Leverkusen Amine Adli stand auf den Zetteln vieler Kaderplaner. Auch Bayern München soll mehr als interessiert gewesen sein. Doch der 21-Jährige hat sich für Bayer Leverkusen entschieden. Der Franzose kommt vom FC Toulouse und unterschreibt bis 2026.

Mit Zugängen aus Frankreich hat die Werkself zuletzt gute Erfahrungen gemacht. Moussa Diaby kam im Sommer 2019 von Paris St. Germain ins Rheinland, erhielt Zeit, sich zu akklimatisieren, und auch nach schwächeren Auftritten immer wieder Einsatzzeiten. Inzwischen ist der 22-Jährige Stammspieler, Leistungsträger und mit zwei Toren sowie einer Vorlage aus den beiden bisherigen Ligaspielen ein Erfolgsgarant für die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane. Diabys positive Entwicklung ist auch Didier Deschamps nicht verborgen geblieben. Er nominierte Bayers Angreifer nun erstmals für Frankreichs A-Nationalmannschaft.

Die Geschichte des extrem schnellen und dribbelstarken Flügelspielers könnte auch Amine Adli inspiriert haben, den Weg nach Leverkusen zu suchen. In den vergangenen Wochen stand der 21-Jährige Offensivspieler beim FC Bayern hoch im Kurs. Zudem sollen auch diverse weitere Topklubs aus Europa ein Auge auf den jungen Franzosen geworfen haben. Doch in Zukunft wird Adli im Trikot des Werksklubs spielen. Am Donnerstag gab Bayer Leverkusen bekannt, dass der als hängende Spitze oder Flügelspieler einsetzbare U18-Nationalspieler einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat. Als Ablösesumme sollen zwölf bis 15 Millionen Euro an den französischen Zweitligisten FC Toulouse geflossen sein – inklusive etwaiger Boni.

Info Fernando Carro bleibt bis 2024 beim Werksklub Verlängert Fernando Carro hat seinen Vertrag als Vorsitzender der Geschäftsführung beim Werksklub bis 2024 verlängert. Das teilte Bayer 04 am Mittwoch mit, nachdem der Gesellschaftsausschuss zuvor die Entscheidung getroffen hatte. 2018 hatte Carro Michael Schade in dem Amt abgelöst.

Das ist freilich eine Menge Geld für einen jungen Spieler, der bislang zweitklassig gespielt hat. Allerdings gilt Adli in seiner mit großen Talenten nicht gerade ungesegneten Heimat als eines der größten Talente und war in der Ligue 2 Spieler der Saison. Der 21-Jährige ist Bayers letzter Zugang in diesem Sommer. Nachdem Leon Bailey den Verein Richtung Aston Villa verlassen hat, bestand in der Offensive Handlungsbedarf. Statt eines erfahreneren Profis setzt Bayer einmal mehr auf ein Toptalent, ein Versprechen für die Zukunft, um den Verlust des Topscorers der Vorsaison zu kompensieren. Dass sich Adli für Leverkusen entschieden hat, lässt sich wohl vor allem mit einem einfachen Wort erklären: Perspektive.

Die hatte auch Diaby, ehe er ins Rheinland kam, und die hatten vor ihm unter anderem auch schon Julian Brandt, Kai Havertz, Jonathan Tah, Bernd Leno, Edmond Tapsoba, Exequiel Palacios, Florian Wirtz und Bailey. Der Werksklub hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er jungen, hochveranlagten Spielern das richtige Umfeld bietet, um eine gute Entwicklung zu nehmen – auch wenn die Leistungen altersbedingt noch schwanken. Das ist ein Pfund, mit dem Bayer bei der Verpflichtung von Toptalenten wuchern kann.

„Das ist zum Ende der Wechselperiode noch einmal ein ganz wichtiger Transfer für uns“, unterstreicht Sportdirektor Simon Rolfes. „Amine Adli ist das letzte Puzzleteil, das wir bei der Zusammenstellung unseres Kaders noch unbedingt einsetzen wollten. Er hat enormen Speed und eine sehr gute Technik, ist überaus wendig und trickreich. Ich bin mir sicher, dass wir in den kommenden Jahren eine Menge Freude an ihm haben werden.“ Der Franzose erhält die Rückennummer 31 und wird auch von Sportgeschäftsführer Rudi Völler in den höchsten Tönen gelobt.