TV-Übertragung, Favoriten, Zuschauer : Was Sie zum Start der Bundesliga-Saison wissen müssen

Service Frankfurt Der neue Bundesliga-Saison startet mit einem echten Kracher. Außerdem dürfen wieder Fans in die Stadien. Viele Top-Teams gehen mit neuen Trainern in die Saison und auch bei der TV-Übertragung gibt es einige Neuheiten.

Wann und mit welchen Spiel startet die Bundesliga-Saison 2021/22?

Die Fußball-Bundesliga startet am Freitag in ihre 59. Saison. Im Auftaktspiel (20.30 Uhr/Sat.1 und Dazn) stehen sich Borussia Mönchengladbach und Titelverteidiger Bayern München gegenüber.

Wann endet die Hinrunde 2021/22?

Dürfen wieder Zuschauer in die Stadien?

Sind Spielabsagen durch Corona zu befürchten?

Die Gefahr ist längst nicht gebannt, die vermeintliche Sicherheit durch den Impffortschritt ist trügerisch. Dies zeigt nicht zuletzt der Corona-Ausbruch beim FSV Mainz 05 unmittelbar vor Saisonstart. Nach vier Coronafällen, darunter zwei Geimpfte, schickte das Gesundheitsamt alle ungeimpften und nicht-genesenen Spieler in Quarantäne. Insgesamt befinden sich somit elf Profis in häuslicher Isolation. Da der Kader der Rheinhessen gerade noch die für eine Partie vorgeschriebenen 16 Spieler umfasst, dürfte ihr Auftaktspiel gegen Leipzig planmäßig stattfinden. Das Beispiel zeigt auch, dass längst nicht alle Profis durchgeimpft sind. Die Klubs kommunizieren dazu keine offiziellen Zahlen.

Wer ist Favorit auf die Deutsche Meisterschaft?

Mal wieder Bayern München. Nach neun Meistertiteln in Serie ist der Rekordchampion auch in dieser Saison wieder der Gejagte, doch der dünne Kader macht der Konkurrenz Hoffnung. Borussia Dortmund und RB Leipzig besitzen die größten Chancen, die Münchner vom Thron zu stoßen.

Wer steigt aus der Bundesliga ab?

Was waren die spektakulärsten Transfers in der Sommerpause 2021?

Wer überträgt die Spiele live im TV und Stream?

In der TV-Übertragung ändert sich einiges. Platzhirsch bleibt zwar der Pay-TV-Sender Sky, der allerdings künftig nur die Einzelspiele sowie die Konferenzen am Samstag, Dienstag und Mittwoch übertragen wird. Die Streamingplattform Dazn hat sich die Rechte an den Begegnungen am Freitag und Sonntag gesichert. Sat.1 feiert in der Bundesliga-Berichterstattung nach 18 Jahren sein Comeback und erwarb das Live-Paket für den Free-TV-Bereich. Angefangen mit dem Eröffnungsspiel zwischen Bayern und Gladbach zeigt der Privatsender drei Ligapartien live.