Xantenerin feiert 100. Geburtstag Die 100-Jährige mit der „vorlauten Schnüss“

Es kann ein Nachteil sein, kurz vor Weihnachten Geburtstag zu haben. Früher jedenfalls machten manche Kinder diese Erfahrung. Ihr Ehrentag wurde etwas kleiner gefeiert, denn der Heilige Abend stand bald bevor: „Die Geschenke gibt es erst zu Weihnachten“ – so konnte die Begründung lauten. Daran erinnerte man sich am Montag im Haus am Stadtpark in Xanten, und Luise Pekel nickte. Sie ist am 28. November geboren worden, also keine vier Wochen vor Weihnachten.