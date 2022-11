Alpen und Sonsbeck gehören zu Schlusslichtern Kreis-SPD kritisiert Stand beim barrierefreien Ausbau von Haltestellen

Nach dem Personenbeförderungsgesetz sollten bereits bis zum 1. Januar 2022 alle Haltestellen im ÖPNV barrierefrei sein. Die Kreisverwaltung beantwortete nun eine Anfrage der SPD zum Ausbaustand im Kreisgebiet. So sind einer Erhebung des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) zufolge bisher rund ein Drittel der Haltestellen im Kreisgebiet barrierefrei ausgebaut worden. Ein weiteres Drittel ist bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes 2017 in die Kategorie fünf, für die kein barrierefreier Ausbau vorgesehen ist, eingeordnet worden. „Somit steht für ein Drittel der Haltestellen noch ein Ausbau an“, so die Kreisverwaltung. Inwiefern die Kommunen für das letzte Drittel noch einen Ausbau vorsehen, sei nicht bekannt.