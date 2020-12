Altersjubilare in Xanten : Die älteste Xantenerin ist  jetzt 109 Jahre alt geworden

Altersjubilare in Xanten

Bürgermeister Thomas Görtz stieß mit Maria Disseler und ihrer Schwiegertochter Magdalene Disseler an. Foto: Stadt

Xanten Maria Disseler ist mit 109 Jahren die älteste Bürgerin Xantens. Sie lebt seit 27 Jahren im Elisabeth-Haus. Bürgermeister Thomas Görtz erfüllte ihr den Wunsch, ihr persönlich zu gratulieren. Trotz Corona.

Es ist schon gute Gewohnheit geworden, dass Bürgermeister Thomas Görtz Xantens ältester Bürgerin Maria Disseler zum Geburtstag persönlich gratuliert. Sie ist nun 109 Jahre alt geworden. Und weil es ihr ausdrücklicher Wunsch war, hat Görtz an dieser Gewohnheit auch diesmal festgehalten – trotz Corona.

Mit Blick auf die auch in Xanten immer noch hohen Infektionszahlen und die verschärften Regelungen verzichtet der Bürgermeister momentan grundsätzlich auf persönliche Besuche der Alters- und Ehejubilare. Für Maria Disseler machte er eine Ausnahme. Sie und ihre Familien hatten sich, wie in den vergangenen Jahren, sehr auf den Besuch des Stadtoberhauptes gefreut. Selbstverständlich hielt sich Thomas Görtz an alle Hygiene- und Abstandsregelungen, die auch im St.-Elisabeth-Haus gelten.