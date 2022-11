Um 20 Prozent Xanten will die Parkgebühren erhöhen

Die Xantener Verwaltung will den Verkehr in der Innenstadt verringern, indem sie auf allen öffentlichen Parkplätzen im Zentrum Gebühren erhebt und diese außerdem erhöht. Künftig soll es nur noch außerhalb der Wallmauern möglich sein, kostenlos sein Auto abzustellen. Das geht aus einem Vorschlag hervor, den die Verwaltung der Politik für die anstehenden Sitzungen vorgelegt hat. Damit reagiert sie darauf, dass an Wochenenden mit Veranstaltungen Straßen in Xantens Innenstadt zugeparkt sind. Der Planungsausschuss diskutiert über den Vorschlag der Verwaltung am Dienstag, 29. November. Die Entscheidung trifft der Stadtrat am 6. Dezember.