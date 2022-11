Schulische Bildung in Alpen Was nach der Schule möglich ist

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch die Expertise der Mitarbeitenden der Bundesagentur für Arbeit und vom Christlichen Jugenddorfwerk Deutschland (CJD). Die Organisation lag in den Händen eines kleinen Teams um Stephan Dormann und Svenja Baltes, den beiden für die Berufsorientierung zuständigen Kräften an der Sekundarschule. Sie zeigten sich mit dem Ablauf des Tages rundum zufrieden. „Es liegt eine intensive Zeit der Vorbereitung hinter uns. Ich freue mich sehr über die positiven Rückmeldungen aus der Schülerschaft. Die Arbeit hat sich gelohnt“, so Stephan Dormann.