Agneta Hansen : Xantenerin feiert 100. Geburtstag

Xanten Agneta Hansen ist vor einem Jahrhundert geboren worden. Zum runden Geburtstag gratulierte der Bürgermeister.

Agneta Hansen feierte am 27. Oktober ihren 100. Geburtstag in der Seniorenresidenz Burg Winnenthal. Bürgermeister Thomas Görtz gratulierte ihr zu diesem besonderen Geburtstag. Die Seniorin freute sich gemeinsam mit Tochter Heidemarie und Sohn Horst über den Besuch. In dieser familiären Runde verging die Zeit bei gemütlichem Plaudern im Nu. Agneta Hansen und Thomas Görtz verabschiedeten sich mit Blick auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr zum 101. Geburtstag bei hoffentlich weiterhin möglichst guter Gesundheit.