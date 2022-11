Schulische Bildung in Alpen Igel und Zaunkönig lieben Totholz

Am Hang zur Lindenallee sollen sogenannte wilde Ecken entstehen, die zahlreichen Tier- und Pflanzenarten das ganze Jahr über Rückzugsmöglichkeiten bieten. Die Benjeshecke ist hier ein wichtiger Bestandteil, „da sie nicht nur eine natürliche Abgrenzung des Schulgeländes schafft, sondern mit ihrem Strukturreichtum auch Unterschlupf und Nahrungsquelle für Igel, Zaunkönig und zahlreiche Insektenarten bietet“, erläutert Nabu-Sprecher Christian Chwallek. Für das Grundgerüst sind rund 40 Holzpfähle in zwei Reihen in den Boden gesetzt worden. Dazu hat die Firma Poll kostenlos einen Erdbohrer zur Verfügung gestellt und so die Arbeit erheblich erleichtert.