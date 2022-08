Altersjubiläum in Sonsbeck : Blumen zum 100. Geburtstag

Sonsbeck Seit fünf Jahren lebt Erna Gebhardt im Sonsbecker Pflegeheim Gerebernus-Haus. Hier feierte sie nun ihren 100. Geburtstag. Über den Besuch von Vize-Bürgermeister Matthias Broeckmann hat sie sich sehr gefreut.

So etwas kommt auch in einem Altenpflegeheim wie dem Gerebernus-Haus in Sonsbeck nicht alle Tage vor. Erna Gebhard feierte den Tag, an dem sie vor einem Jahrhundert geboren worden ist. Zum runden Geburtstag gratulierte ihr jetzt der stellvertretende Sonsbecker Bürgermeister Matthias Broeckmann. Erna Gebhardt hat bereits am 8. August ihren 100. Geburtstag gefeiert.