Bunte Illustrationen von Heidi Perc Xantenerin bringt Farbe ins Kinderbuch

Die Geschichte „Leuchtturmwärter für Tschidschimarowo gesucht“ stammt aus der Feder ihres guten Freundes Jürgen Tronicke. Der heute in Gettorf in Schleswig-Holstein lebende Autor war vor rund 30 Jahren als Luftwaffenoffizier am Niederrhein stationiert, als die beiden Kunstschaffenden sich kennenlernten. „Er war schon immer ein großer Leuchtturm-Fan, hat alles zum Thema gesammelt und tritt regelmäßig als Experte in Fernsehsendungen auf“, erzählt Perc.