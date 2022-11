Handball-Landesliga TV Schwafheim kassiert die erste Saison-Niederlage

Ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt gelang dem SV Neukirchen. In der Gruppe 1 spielte das Team gegen den TV Vorst stark auf und gewann letztlich auch in der Höhe verdient mit 31:20 (17:8). In den ersten Minuten war‘s ein Schlagabtausch der beiden Haupttorschützen. Bei den Hausherren traf Luca Böckel einmal mehr nach Belieben. Und anfangs war es auch beim Vorster Tim Nilles der Fall, den die Neukirchener Abwehr jedoch immer besser in den Griff bekam.