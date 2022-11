Standort Alpen Alpen im Advent vielleicht ohne eigene Poststelle

Der Zeitpunkt zu Beginn der Adventszeit könnte kaum ungünstiger sein. Die Post und der Computerladen CSA an der Lindenallee gehen zum Ende des Monats, also von Mitte kommender Woche an, getrennte Wege. Der Computerladen bleibt zwar an der Stelle, aber vom 1. Dezember an können Kunden hier nicht mehr ihre Post-Geschäfte abwickeln. Das teilte Bürgermeister Ahls auf Anfrage eines Bürgers am Dienstagabend im Rat vor dem Einstieg in die Tagesordnung mit. Die Gemeinde sei seit Wochen im engen Austausch mit der Post und habe von dort inzwischen Signale erhalten, dass die Post bereits ein anderes Ladenlokal im Ort in den Blick genommen habe, so Ahls. Aber es hake noch, weil es seines Wissens noch keinen Betreiber beziehungsweise keine Einigung mit einem Betreiber für die Poststelle gebe. So sei momentan noch nicht ganz absehbar, ob die Alpenerinnen und Alpener während der Adventszeit ihre Päckchen, Briefe und Postkarten zu Weihnachten vor Ort auf den Weg zu ihren Lieben bringen können oder auf die Poststellen in Xanten oder Rheinberg ausweichen müssen. Die Poststelle an der Lindenallee war zuletzt die einzige für knapp 13.000 Einwohner in der ganzen Gemeinde.