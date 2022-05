Landtagswahl 2022 : Schneider (SPD) gewinnt den Wahlkreis Wesel II vor van Beek (CDU)

Stimmabgabe in einem Wahllokal in Xanten (Symbolbild). Foto: RP/Markus Werning

Kreis Wesel NRW hat am Sonntag einen neuen Landtag gewählt. Im Wahlkreis 58 Wesel II erhielt René Schneider (SPD) die meisten Stimmen. Er gewann das Direktmandat vor Sascha van Beek (CDU).

Eine niedrige Wahlbeteiligung hatte sich am Nachmittag abgezeichnet. Wie Kreiswahlleiter Lars Rentmeister auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, lag sie in den Kommunen im Wahlkreis 58 Wesel II bis 16 Uhr bei folgenden Werten:

Auch landesweit war die Wahlbeteiligung eher mäßig: Bis 16 Uhr hatten 53,35 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, deutlich weniger als bei der Wahl 2017. Damals hatte die Wahlbeteiligung am Ende des Wahltags bei 65,2 Prozent gelegen. Am Sonntag lag sie laut vorläufigen Zahlen nur bei 56 Prozent. In NRW waren am Sonntag insgesamt mehr als 13 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen gewesen, über die Zusammensetzung des Landtags abzustimmen.