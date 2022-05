Tag der Gesundheit in Xanten : Auf eine Kneippsche Tasse Kaffee zum Gradierwerk

Foto: RP/Markus Werning 6 Bilder Diese Angebote gab es beim Tag der Gesundheit in Xanten

Xanten Fast 50 Workshops, Kurse und Informationsstände wurden beim Tag der Gesundheit in Xanten angeboten. Wer will, konnte Entspannungsübungen mitmachen oder eine Kneippsche Tasse Kaffee probieren.

Der Tag der Gesundheit in Xanten beginnt mit einem Sonnengruß. Die Psychotherapeutin und Yoga-Lehrerin Vera Heimann hat dafür Matten an der Nordsee ausgebreitet. Es ist eine Einladung: Wer will, kann mitmachen. Dafür ist dieser Sonntag gedacht. Zum Informieren und Ausprobieren.

Es ist eine Premiere. Der Tag der Gesundheit wird zum ersten Mal angeboten. Organisiert wird er vom Freizeitzentrum Xanten (FZX), der Tourist Information Xanten (TIX) und dem Kneippverein Xanten. An zahlreichen Standorten an der Nord- und Südsee sowie im Kurpark gibt es Angebote. Sie basieren auf der Lehre von Sebastian Kneipp.

Der Priester und Naturheilkundler wurde vor allem durch das Wassertreten bekannt. Aber seine Lehre besteht aus viel mehr – aus den fünf Säulen Bewegung, Heilpflanzen, Lebensordnung Ernährung und Wasser. Dazu werden an diesem Tag fast 50 Workshops, Kurse und Informationsveranstaltungen angeboten – entweder kostenlos oder zu einem Schnupper-Preis.

Mehrere Angebote kommen von Heimann. Am Vormittag zeigt die Xantenerin Yoga-Atemübungen an der Nordsee, am Nachmittag macht sie ein Achtsamkeitstraining, danach steigt sie auf ein Stand-up-Paddle-Board und macht Yoga auf der Südsee. Weitere Angebote kommen von anderen Trainern, Coaches und Vereinen aus Xanten. Der Tag der Gesundheit sei eine gute Möglichkeit, um zu erleben, „was Xanten alles Tolles zu bieten hat“, sagt Heimann.

Wer will, kann zum Beispiel mit Sabine Buschhaus-Kösters auf eine „Traumreise mit Klangschalen“ gehen, mit Heike Eichler Stress abbauen, mit Christiane Löcher „Fröhlich Lachen, Bewegen und Atmen“, mit Michel Egging (FZX) das Gleichgewicht trainieren oder mit Astrid Klancisar die innere Ruhe finden. Währenddessen informiert der Verein Inselbrot über den Obst- und Gemüse-Anbau, und die Kriemhild-Mühle zeigt, wie gesundes Brot gebacken wird. Am Gradierwerk erklärt Heilpflanzenpädagogin Kerstin Schmäh aus Wesel die Wirkungen von Hopfen, Johanniskraut, Beifuß, Gundelrebe oder Wermut. „Das probiere ich einmal aus“, sagt eine Frau, nachdem sie der Pflanzen-Expertin aufmerksam zugehört hat.

Ein paar Meter weiter serviert Dörte Dreher-Peiß eine „Kneippsche Tasse Kaffee“. Zum Trinken ist er nicht, er besteht auch nur aus kaltem Wasser. Aber „er regt an, ohne aufzuregen“, verspricht Dörte Dreher-Peiß vom Kneippverein Xanten. Sie legt ihre Unterarme in das Waschbecken der Kneippanlage und lässt sie solange im kalten Wasser, wie es angenehm ist. Gerade am frühen Nachmittag, wenn nach dem Essen das Mittagstief einsetze, sei das Armbad ein guter Muntermacher, sagt sie.

Immer wieder spricht sie Menschen an oder wird angesprochen. Das Interesse ist groß. Gerade an einem sonnigen Tag wie diesem Sonntag suchen Menschen eine Abkühlung. Dreher-Peiß gibt Tipps und korrigiert, falls jemand etwas falsch macht. Eine Frau ist deshalb extra zum Gradierwerk gekommen. Sie habe schon oft an der Kneippanlage gesessen und sich gefragt, worauf zu achten sei, deshalb nutze sie den Tag, um die Fachleute zu fragen, berichtet die 45-Jährige. Nächste Woche habe sie Urlaub, da könne sie ihr neues Wissen ausprobieren. Genau dafür war der Tag der Gesundheit gedacht.

(wer)