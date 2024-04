Wettbewerb in Xanten Einheit Borth-Wallach verteidigt Meistertitel im Schlauchziehen

(wer) Der Vorjahresmeister im Schlauchziehen hat seinen Titel verteidigen können: Wie der Löschzug Nord der Feuerwehr Xanten als Veranstalter berichtete, hat die Einheit Borth-Wallach der Feuerwehr Rheinberg am Sonntag gewonnen, wie schon 2023. Auf dem zweiten Platz landete die Einheit Labbeck der Feuerwehr Sonsbeck, auf dem dritten Platz die Einheit Lüttingen der Feuerwehr Xanten. Insgesamt nahmen zwölf Teams an der Meisterschaft teil. Darunter waren Mannschaften aus den benachbarten Städten und Gemeinden, aber auch aus Duisburg und Isselburg. Am frühen Morgen hatte es noch geregnet. Deshalb habe die Veranstaltung zunächst noch etwas verhalten begonnen, berichtete der Löschzug Nord. Aber ab Mittag habe sich die Sonne durchgesetzt, und es seien auch mehr Menschen als Zuschauer zum Feuerwehrgerätehaus des Löschzugs Nord gekommen.