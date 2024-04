Fitness und Entspannung an der Nord- und Südsee Im FZX starten neue Fitnesskurse

After Work Walking am See Dieser Kurs ist am vergangenen Freitag gestartet, ein Einstieg ist jederzeit möglich. Die Teilnehmer können „mit sanftem Walking in den Feierabend starten“ schreibt das FZX. Kombiniert wird das Walking ohne Stöcke mit Dehn-, Kräftigungs- und Achtsamkeitsübungen. Treffpunkt ist das Infocenter an der Straße Am Meerend 2. Der Kurs geht freitags von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr, also jeweils über 60 Minuten. Im April gibt es eine Kennenlern-Aktion: Der Kurspreis liegt bei neun Euro statt zwölf Euro.