Xantens Ortsteil Obermörmter Bürger gründen Dorftreff-Verein

Da gebe es die erste Möglichkeit, einen Investor ins Boot zu holen, wie es bei der ehemaligen Grundschule in Vynen der Fall ist. Für die Bürger in Obermörmter komme diese Option aber nicht infrage, so Petra Pelz vom Scholtenhof, denn man wolle keine Wohnbebauung auf dem Grundstück, weil dies die Möglichkeiten der Vereine einschränken würde. Die zweite Möglichkeit sei die Gründung eines Trägervereins, der dann als Bauträger auftrete und so das Vorhaben nicht mehr an die Prioritätenliste gebunden sei, weil es sich eben um kein städtisches Vorhaben mehr handele. Ziehe man die dritte Möglichkeit in Betracht, sich ausschließlich auf die Übernahme der Maßnahmen durch die Stadt zu verlassen, so könne frühestens nach 30 Jahren erneut über das Vorhaben beraten werden.