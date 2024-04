Was in Sonsbeck geplant ist Schützen feiern erstmals Maifest

Das Schützenfest in Sonsbeck ist mehr als eine Tradition. Es ist tief in der Gesellschaft verwurzelt, gehört zur Identität des Ortes und bildet eine der größten Veranstaltungen im Jahreskalender der Gemeinde. Doch auch jene, die nichts mit dem Schützenwesen am Hut haben, sollen sich willkommen fühlen und mitfeiern. Deshalb haben die drei Bruderschaften Sankt Anna, Sankt Marien und Sank Sebastianus für das Fest in diesem Jahr zahlreiche Veränderungen eingeführt, „um es für eine breite Masse attraktiv zu machen“, wie Sankt-Marien-Brudermeister Mike Kartheuser sagt. Was geplant ist.