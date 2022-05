Siegfriedspektakel an Christi Himmelfahrt : Xantens Nordwall wird wieder zur Mittelalter-Welt

Es wird auch wieder ein Ritterturnier geben, so wie zuletzt 2019 (Archiv). Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Zwei Jahre wurden Ritter, Gaukler, Krämer und Barden in Xanten nicht mehr gesehen. Aber 2022 gibt es wieder ein Siegfriedspektakel – natürlich auch mit einem Ritterturnier. Mehrere Musikbands treten auf. Am ersten Abend kommt die Musketierrock-Band „dArtagnan“.

Der Nordwall in Xanten verwandelt sich Ende Mai wieder für mehrere Tage in eine Mittelalter-Welt: Von Donnerstag, 26. Mai 2022, bis Sonntag, 29. Mai 2022, findet das Siegfriedspektakel statt. Täglich ab 11 Uhr treten Ritter, Gaukler, Barden, Handwerker und Händler auf. Vier Tage lang, also von Christi Himmelfahrt bis zum darauf folgenden Sonntag, feiern sie und die Besucher das große Mittelalterfest zu Ehren Siegfrieds, des Xantener Helden des Nibelungenlieds.

Wie die Veranstalter, die Tourist Information Xanten (TIX) und die Agentur Sündenfrei, ankündigten, wird auch wieder zweimal am Tag ein Ritterturnier ausgerufen. Täglich um 13 Uhr und um 16.30 Uhr treten die Kämpfer mit ihren Lanzen gegeneinander an. Außerdem bestreiten die Ritter am Freitag und Samstag in den Abendstunden um 21:30 Uhr ein imposantes Feuerturnier.

Auf der Bühne werden Musikanten und Gaukler auftreten. Mit dabei sind unter anderem „dArtagnan“ (Donnerstag), Die Streuner (Donnerstag, Samstag und Sonntag), In Vino Veritas (Freitag, Samstag, Sonntag). Goet Ende Fyn (Samstag), das Duo Obscurum und die Rapauken.

Eintrittspreise Wie die Agentur Sündenfrei erklärt, bezahlen Erwachsene 15 Euro und Kinder acht Euro. Für erwachsene Gäste im historischen Gewand liegt der Eintrittspreis bei zwölf Euro. Eltern zahlen nur für das erste Kind (6 bis 16 Jahre), für alle weiteren Kinder sowie auch für Kinder im Vorschulalter ist der Eintritt frei, erklärt Sündenfrei.

Das Konzert der die Musketierrock-Band „dArtagnan“ beginnt am Donnerstag, 26. Mai 2022, um 19 Uhr. Dafür wird ein Konzertzuschlag in Höhe von fünf Euro erhoben. Dieser Zuschlag kann wahlweise beim Eintritt oder an der Konzertkasse gezahlt werden, erklärt Sündenfrei.

(wer)