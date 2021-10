CDU-Landesparteitag in Bielefeld : Charlotte Quik wird erneut in den Landesvorstand gewählt

Kreis Wesel Die 38-jährige Landtagsabgeordnete aus Hamminkeln-Brünen erhielt das zweitbeste Votum aller 31 Beisitzer. Ein anderes Thema sorgte ebenfalls für Freude: Die Kreis-CDU brachte ein Antrag zum Kiesabbau durch. Das steckt dahinter.

Während in Berlin zwar im Augenblick andere den Ton angeben, gibt es für die CDU auch noch schöne Momente. Der Kreisverband Wesel jedenfalls hatte beim Landesparteitag der Christdemokraten in Bielefeld gleich doppelten Grund zur Freude. Zum einen wurde Charlotte Quik mit starkem Rückhalt erneut in den Landesvorstand der Partei gewählt. Zum anderen nahmen die Delegierten mit breiter Mehrheit den Antrag der Kreis Weseler CDU an, die Bedarfsermittlung für Kies und Sand auf andere, aus ihrer Sicht sachlich fundiertere Füße zu stellen.