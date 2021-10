Förderverein unterstützt die Schermbecker Feuerwehr : Eine große Hilfe für die Lebensretter

Schermbeck Der Förderverein Projekt: meine Feuerwehr wurde vor 16 Jahren gegründet. Die Idee erweist sich als voller Erfolg. Heute unterstützen 227 Mitglieder die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Schermbeck. Was sie leisten.

Sebastian Kiekenbeck ist neuer Vorsitzender des Fördervereins Projekt: meine Feuerwehr , der seit 2005 die Feuerwehr Schermbeck sowohl finanziell als auch ideell unterstützt. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Overkämping wurde er einstimmig zum Nachfolger von Helmut Auf der Springe gewählt, der dieses Amt seit der Gründung am 19. April 2005 innehatte.

Nach der Verlesung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung im Jahre 2019 durch Schriftführer Dirk Nondorf berichtete die stellvertretende Vorsitzende Martina Martens über die beiden Geschäftsjahre 2019 und 2020: „Diese beiden Geschäftsjahre haben wir als Förderverein durch die noch immer anhaltende Pandemie als unkalkulierbares und einschneidendes Ereignis wahrgenommen. Die Vereinsarbeit ist dadurch fast vollständig zum Erliegen gekommen.“ Eines der wichtigsten Ziele sei die Förderung der Jugendfeuerwehr gewesen. „Sie genießt“, so Martens, „dank ihrer guten Arbeit in Schermbeck einen ausgezeichneten Ruf, der auch erfreulicher Weise die Mädchen und jungen Frauen erreicht hat.“

Zur Jugendfeuerwehr gehören derzeit 20 Jugendliche, zu denen fünf Mädchen zählen. Die Jugendarbeit war so erfolgreich, dass in den letzten beiden Jahren sechs Jugendfeuerwehrleute in den aktiven Dienst der drei Löschzüge in Altschermbeck, Gahlen und Schermbeck übernommen wurden.