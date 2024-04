Starenkästen in Hamminkeln seit 20 Jahren außer Betrieb Wie abgeschaltete Blitzer die Raser stoppen

In Hamminkeln gibt es den besten Beweis dafür, dass diese Taktik durchaus den gewünschten Effekt hat. In der Nähe des Café Country an der B473 stehen schon seit vielen Jahren zwei Blitzer. Und seit vielen Jahren hält sich hartnäckig das Gerücht, man könne dort ruhig Gas geben. Die Anlagen wären längst stillgelegt. Aber so richtig sicher war sich keiner. Jetzt gibt es auf Nachfrage beim Kreis Wesel die überraschende Info: Die Starenkästen dort sind tatsächlich bereits vor rund 20 Jahren abgeschaltet worden. Im Zuge einer Änderung der Messtechnik waren die Kameras abgebaut worden, die grauen Kästen blieben stehen.