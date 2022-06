Suche mit Hubschrauber und Spezialkräften : Mutmaßlicher Axt-Mörder aus Bielefeld noch auf der Flucht

Bei der Fahndung nach einem 36-jährigen Mann im Kreis Lippe zieht die Polizei starke Kräfte in Kalletal zusammen. Foto: dpa/Christian Müller

Bielefeld Ein 36-Jähriger soll im Kreis Lippe einen weiteren Mann mit einer Axt brutal erschlagen haben. Der mutmaßliche Täter ist weiterhin auf der Flucht. Vielvesprechende Hinweise aus der Bevölkerung führten nicht zum Erfolg.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 39-Jährigen im Kreis Lippe in NRW ist der mutmaßliche Täter weiterhin auf der Flucht. Am Dienstagnachmittag hätten den Ermittlern der Mordkommission „Weser“ vielversprechende Hinweise zum Aufenthaltsort des 36-Jährigen vorgelegen, teilten die Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Detmold am Abend mit.