Überfall auf Friedhof in Herne : 83-Jährige schlägt Räuber in die Flucht

Herne Eine 83-jährige Frau hat bei einem Raubüberfall auf einem Friedhof in Herne den Täter in die Flucht geschlagen. Der Unbekannte griff die Seniorin von hinten an.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei versuchte der mutmaßliche Täter, der Frau die Handtasche zu entreißen. Die Frau habe dem Täter ihren Ellenbogen in den Bauch gerammt, worauf der Mann von ihr abgelassen habe. Beide seien zu Boden gestürzt, wobei die Seniorin leichte Verletzungen erlitt. Der Täter flüchtete.

(toc/dpa)