Nach Tötungsdelikt in Kalletal : Polizei fahndet nach 36-Jährigem in NRW und Niedersachsen

Polizei fahndet nach 36-Jährigem in NRW und Niedersachsen

Nach Tötungsdelikt in Kalletal

Bielefeld/Kalletal Medienberichten zufolge soll er einen Nebenbuhler umgebracht haben: Die Polizei sucht nach einem Tötungsdelikt in Kalletal im Kreis Lippe nach einem tatverdächtigen 36-Jährigen. Mehrere Medien berichteten von einer Gewalttat aus Eifersucht.

Aus ermittlungstaktischen Gründen könne man sich dazu nicht äußern, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die Gewalttat sei eher zufällig bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle ans Licht gekommen.

In Rinteln im angrenzenden Niedersachsen wurde ebenfalls nach dem Mann gefahndet. Es seien auch Hubschrauber im Einsatz gewesen, außerdem ein SEK-Team. Nach umfangreichen Ermittlungen einer Mordkommission habe sich ein dringender Tatverdacht gegen den 36-Jährigen ergeben. Tatort soll eine Straße in der Nähe der Weser in der Gemeinde Kalletal-Stemmen sein.