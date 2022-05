Mönchengladbacherin verschwunden : Neue Rettungshundestaffel sucht nach vermisster Frau

Mönchengladbach Sie geht seit Tagen nicht mehr ans Handy, wurde in ihrem gewohnten Umfeld nicht mehr gesehen, ihre Spur verliert sich an einer Bushaltestelle. Auch ein Großeinsatz brachte keine Erkenntnisse bei der Suche nach Kirsten Z.. Die Polizei bittet um Hinweise.

Großeinsatz bei der Suche nach einer vermissten Frau. Dabei waren am Samstag (28. Mai) auch ein Hubschrauber und die neue Rettungshundestaffel der Feuerwehr im Bereich Bungt/ Volksgarten unterwegs. Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach Kirsten Z. (54) aus Mönchengladbach. Aus gesundheitlichen Gründen befinde sie sich in Gefahr. Seit Montag wurde sie im gewohnten Umfeld nicht gesehen und ist über Handy nicht erreichbar, am Samstag wurde sie als vermisst gemeldet.