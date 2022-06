Raub auf der Kö in Düsseldorf : 52-Jährigem wird teure Armbanduhr vom Handgelenk gerissen

Raub auf der Kö in Düsseldorf

Düsseldorf Einem 52 Jahre alten Mann wurde am Samstagnachmittag auf der Königsallee eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk gerissen. Die Polizei sucht nach dem Raub nun nach Zeugen.

Der Mann war zu Fuß auf der „Bankenseite“ der Kö unterwegs. Auf Höhe der Bastionstraße näherte sich ihm ein Unbekannter, packte ihn plötzlich am Arm und riss ihm eine luxuriöse Armbanduhr vom Handgelenk, heißt es von der Polizei. Mit der Beute rannte der Täter dann in Richtung Bastionstraße davon. Dort wartete ein Komplize mit einem Motorroller auf ihn. Auf dem Roller flüchteten die beiden in unbekannte Richtung.