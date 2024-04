Vollsperrung und Staus bei Köln-Bocklemünd Lkw-Fahrer verursacht schweren Unfall auf A1 – mehrere Verletzte

Wie die Kölner Polizei am Freitagnachmittag (26. April 2024) gegen 15 Uhr mitteilte, kam es im Bereich der Anschlussstelle Bocklemünd in Richtung Kreuz Köln-West zu dem Unfall. Ein Lastwagen war gegen 13.40 Uhr ins Schlingern geraten und beschädigte dabei nach derzeitigem Erkenntnisstand acht Fahrzeuge. Die Polizei spricht im Moment von sechs Verletzten, die alle in Kliniken gebracht wurden. Auch der 60 Jahre Lkw-Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.