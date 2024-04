In Flüchtlingsunterkunft in Sankt Augustin entdeckt Koffer mit Kriegsrelikten gestohlen – Ermittlungen führen zurück bis 1944 und nach Nettetal

Nach dem Fund des zurückgelassenen Koffers in der Flüchtlingsunterkunft in Sankt Augustin wurde er wegen Diebstahlverdachts an die Polizei übergeben. Eine Ermittlerin der Kriminalpolizei in Troisdorf übernahm den Fall. In dem Koffer befanden sich neben den Briefen und Silbermünzen auch Abzeichen aus dem Zweiten Weltkrieg.