Badeunfall in Hürth : 18-Jähriger stirbt nach Bergung aus Badesee

Hürth Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann im Badesee unterging und nicht wieder auftauchte. Rettungstaucher bargen den Mann etwa eine Stunde später. In der Uniklinik Köln erlag der junge Mann seinen Verletzungen.

Ein 18-Jähriger ist am Samstag leblos aus einem Badesee in Hürth bei Köln geborgen worden und später in einer Klinik gestorben. Zeugen hatten laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Köln und der Polizei am Nachmittag beobachtet, wie der Mann im Badesee unterging und nicht wieder auftauchte. Rettungstaucher und Rettungskräfte bargen den Mann etwa eine Stunde später. Trotz intensivmedizinischer Betreuung erlag der Mann den Angaben zufolge in der Uniklinik Köln seinen „erheblichen Verletzungen“. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem Badeunfall aus.