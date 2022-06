Wettkampf mit 500 Teilnehmern : „Erste-Hilfe-Olympia“ in Essen gestartet

Ausbilderinnen vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) demonstrieren an einer Reanimationspuppe in einem Ersthelferkurs die Wiederbelebung. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jens Kalaene

Essen An eigens aufgebauten Unfallstationen üben Teilnehmer von sechs bis 60 Jahren verschiedene Einsatzszenarien. Mit dabei: Schwerverletzte voller Blut, Quetschungen, Herzinfarkte.

In Essen sind rund 500 Teilnehmende von sechs bis 60 Jahren zur „Erste-Hilfe-Olympia“ angetreten. Die Rettungskräfte der Johanniter stellen ihr Können in unterschiedlichen Disziplinen von Erster Hilfe bis zur Notfallrettung unter Beweis, wie ein Sprecher der Hilfsorganisation am Samstag berichtete. Sogar ganz junge Nachwuchskräfte aus den Grundschulen seien mit altersgerechten Aufgaben beteiligt. Insgesamt sind die Teams in fünf Alterskategorien unterteilt. Die Wettkämpfe finden an eigens aufgebauten Unfallstationen in der Grugahalle und im Grugapark statt.