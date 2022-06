Brandsatz gegen Wand geworfen : Obdachloser wegen Brandstiftung an jüdischem Friedhof in Köln festgenommen

Obdachloser wegen Brandstiftung an jüdischem Friedhof in Köln festgenommen

Köln Knapp einen Monat nach einem Brandanschlag auf einen jüdischen Friedhof in Köln hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es soll ein 46-jähriger Obdachloser aus dem Raum Neuss sein.

Knapp vier Wochen nach einer Brandstiftung auf einem jüdischen Friedhof in Köln ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Die Ermittler werfen dem 46-jährigen Obdachlosen vor, im Mai einen Brandsatz gegen das Waschhaus geworfen zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der Domstadt am Mittwoch mitteilten. Zeugen hatten den Mann damals beobachtet und das Feuer mit einem Eimer Wasser gelöscht.