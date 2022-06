Mann verletzt : Polizei fahndet nach mutmaßlicher Messerattacke in Langenfeld

Die Polizei Mettmann fahndet nach einem Messerstecher. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Mettmann Laut Polizei ist ein 34-Jähriger in der S-Bahn nach Langenfeld einer Frau zu Hilfe gekommen, die von dem mutmaßlichen Täter belästigt worden sein soll. Mit diesem sei der 34-Jährige dann in Streit geraten. Nach dem Halt in Langenfeld soll der mutmaßliche Täter ein Messer gezogen und den 34-Jährigen an der Hand verletzt haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein 34-Jähriger ist auf dem S-Bahnhof in Langenfeld bei Düsseldorf von einem jungen Mann mutmaßlich mit einem Messer an der Hand verletzt worden. Das Opfer ist nach der Attacke am frühen Samstagmorgen laut einer Polizeimeldung von Rettungskräften versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Tatverdächtige sei den Angaben zufolge nach dem Angriff geflüchtet.

Laut Polizei sei der 34-Jährige zuvor in der S-Bahn nach Langenfeld aus Richtung Leverkusen einer Frau zu Hilfe gekommen, die von dem mutmaßlichen Täter belästigt worden sein soll. Mit diesem sei der 34-Jährige dann in Streit geraten. Nach dem Halt in Langenfeld soll der mutmaßliche Täter ein Messer gezogen und den 34-Jährigen an der Hand verletzt haben.

Die von ihm angeblich belästigte Frau soll mit der S-Bahn weitergefahren sein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht zur Ergreifung des mutmaßlichen Täters nach Zeugen. Außerdem werde die unbekannte Frau aus der S-Bahn gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

(kag/dpa)