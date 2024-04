Nach Rücktritt Missbrauchsermittlungen gegen früheren Kollegen von Ex-EKD-Chefin Kurschus eingestellt

In dem Zeitungs-Bericht erhoben mehrere Männer den Vorwurf, Kurschus sei bereits in den 1990er Jahren über die Missbrauchsvorwürfe gegen den Mann informiert gewesen. Sie selbst gab damals an, erst 2023 von den Vorwürfen erfahren zu haben. Die Theologin trat schließlich von all ihren kirchlichen Leitungsämtern zurück. Ihren Rückzug hatte sie mit einem öffentlichen Vertrauensverlust begründet – mit Blick auf die Vorwürfe aber zugleich betont, sie sei in der Sache mit sich im Reinen.