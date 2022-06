Rettungsaktion in Kamen : Mann rettet Kaninchenbaby an Kreisverkehr und bringt es zur Polizei

Kamen Ein kleines Kaninchenbaby ist an einem Kreisverkehr in Kamen fast überfahren worden, hätte ein aufmerksamer Mann das Kleine nicht gesehen und gerettet. Auf der Polizeiwache bekam es sogar einen süßen Namen.

Ungewöhnlichen Besuch bekam am Dienstag die Polizeiwache in Kamen (Kreis Unna): Ein Tierfreund brachte ein kleines Kaninchenbaby auf die Wache, nachdem es am Kreisverkehr in der Nähe der Dienststelle fast überfahren worden war, wie die Kreispolizeibehörde Unna berichtete.