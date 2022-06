Mann im Kreis Lippe mit Axt erschlagen : Nach Tötungsdelikt - Polizei fahndet mit Hochdruck nach Verdächtigem

: Ermittler der Polizei arbeiten nach dem Tötungsdelikt in Kalletal am Tatort. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Täter. Foto: dpa/Leon Stock

Bielefeld Nach dem gewaltsamen Tod eines 39-Jährigen in Kalletal im Kreis Lippe sucht die Polizei weiterhin nach dem mutmaßlichen Täter. Der 36-Jährige soll das Opfer in der Nacht auf den vorigen Samstag mit einer Axt erschlagen haben.

Die Fahndung laufe noch, sagte Polizeisprecher am Mittwochmorgen in Bielefeld. Am Dienstagabend hatten die Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Detmold mitgeteilt, dass am Nachmittag vielversprechende Hinweise zum Aufenthaltsort des 36 Jahre alten Verdächtigen vorgelegen hatten.